Шубенков восстановился после перелома ключицы и планирует выступить на чемпионате России
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Российский легкоатлет, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует выступить на чемпионате России, который пройдёт с 3 по 6 августа в Челябинске. Спортсмен рассчитывает вернуться к соревнованиям после перелома ключицы, полученного в июне.
«Вчера вечером после тренировки мы приняли решение попробовать выступить на чемпионате России в Челябинске. Затем Шубенков планирует участвовать в финале «Королевы российского спорта» в Екатеринбурге», — приводит ТАСС слова тренера спортсмена Сергея Клевцова.
Напомним, Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла в конце июня. Спортсмен перенёс операцию, в ходе которой место перелома было зафиксировано титановой пластиной.
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