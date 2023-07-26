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Тренер сборной России: попытки пригласить велогонщиков выступать за другие страны пресекли

Тренер сборной России: попытки пригласить велогонщиков выступать за другие страны пресекли
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Старший тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что спортсмены национальной команды отказались от предложений других сборных.

«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, что ничего не изменилось. И попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить российских велогонщиков на международные соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

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