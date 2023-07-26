Тренер сборной России: попытки пригласить велогонщиков выступать за другие страны пресекли

Старший тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что спортсмены национальной команды отказались от предложений других сборных.
«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, что ничего не изменилось. И попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить российских велогонщиков на международные соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).
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