Украинский шпажист Рейзлин не вышел на поединок с россиянином Анохиным на чемпионате мира

Украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался от матча 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, в котором должен был встретиться с россиянином Вадимом Анохиным. Украинец не вышел на поединок.
При этом Рейзлин не уведомлял о своём снятии заранее: Анохин вышел на запланированную встречу и не дождался соперника. Таким образом, российский шпажист без борьбы прошёл в следующую стадию соревнований, где проведёт поединок с победителем матча между швейцарцем Максом Хайнцером и австралийцем Лахланом Круком.
Напомним, на Украине действует закон, позволяющий лишать спортивные федерации страны национального статуса в случае, если их атлеты выступают на одних турнирах с россиянами. При этом несколько дней назад Министерство молодёжи и спорта Украины сообщало, что планирует пересмотреть это постановление.
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