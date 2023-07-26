Второй шахматист мира Хикару Накамура женился. Избранницей стала гроссмейстер Пуркашьян

Известный американский гроссмейстер Хикару Накамура женился. Его избранницей стала 35-летняя иранская шахматистка армянского происхождения, гроссмейстер среди женщин Атуса Пуркашьян. Именно девушка опубликовала в социальных сетях свадебное фото, добавив эмодзи «сердце», «кольца» и «звезда».

Фото: из личного архива Атусы Пуркашьян

35-летний Накамура — один из сильнейших шахматистов мира, пятикратный чемпион США, чемпион мира по шахматам Фишера. В данный момент Хикару занимает высокое второе место в мужском рейтинге ФИДЕ. В активе американца 2787 очков. Отметим, что у лидера, 16-го чемпиона мира по шахматам, норвежца Магнуса Карлсена — 2835 баллов.

Накамуре удалось заработать много очков (поднялся с пятого места) за счёт победы на супертурнире Norway Chess.