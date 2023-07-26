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Украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку разрешили выехать на Кубок мира ФИДЕ

Украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку разрешили выехать на Кубок мира ФИДЕ
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54-летний украинский гроссмейстер Василий Иванчук сообщил, что получил разрешение на выезд из страны на Кубок мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа.

«Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше», — приводит слова Иванчука «Гордон».

Напомним, согласно действующему законодательству, Иванчуку необходимо было разрешение министерства на выезд, так как шахматисту ещё не исполнилось 60 лет. Запрос от организаторов соревнований, Федерации шахмат Азербайджана, министерством был отклонён. Позднее некоторые из ведущих шахматистов мира подписали открытое письмо министру молодёжи и спорта Украины Вадиму Гутцайту с просьбой дать разрешение Иванчуку на выезд.

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