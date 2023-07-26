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Шахматист Иванчук раскрыл, какие указания ему дали на Украине в случае матча с россиянином

Шахматист Иванчук раскрыл, какие указания ему дали на Украине в случае матча с россиянином
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54-летний украинский гроссмейстер Василий Иванчук высказался о том, что на грядущем Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа, может в очном поединке сыграть с представителем России.

Иванчук раскрыл детали разговора с исполнительным директором Федерации шахмат Украины Юрием Гнипом по поводу вероятности встретиться с россиянином на турнире в Баку.

«Он мне сказал, что если такая ситуация возникнет, то решение будет приниматься по ситуации», — приводит слова Иванчука «Гордон».

Отметим, что ранее у Иванчука были проблемы с выездом из страны. Согласно действующему законодательству, ему необходимо было получить разрешение министерства на выезд. Данный процесс сильно затянулся.

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