Шахматист Иванчук раскрыл, какие указания ему дали на Украине в случае матча с россиянином
Поделиться
54-летний украинский гроссмейстер Василий Иванчук высказался о том, что на грядущем Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдёт в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа, может в очном поединке сыграть с представителем России.
Иванчук раскрыл детали разговора с исполнительным директором Федерации шахмат Украины Юрием Гнипом по поводу вероятности встретиться с россиянином на турнире в Баку.
«Он мне сказал, что если такая ситуация возникнет, то решение будет приниматься по ситуации», — приводит слова Иванчука «Гордон».
Отметим, что ранее у Иванчука были проблемы с выездом из страны. Согласно действующему законодательству, ему необходимо было получить разрешение министерства на выезд. Данный процесс сильно затянулся.
Комментарии
- 26 июля 2023
-
22:01
-
21:52
-
18:54
-
18:43
-
17:27
-
14:40
-
14:23
-
12:37
-
11:29
-
00:41
- 25 июля 2023
-
23:41
-
23:06
-
23:00
-
22:31
-
21:40
-
21:25
-
21:01
-
20:18
-
19:42
-
19:16
-
18:56
-
17:57
-
16:41
-
16:12
-
15:28
-
15:08
-
13:45
-
10:50
-
10:34
-
09:48
-
09:33
-
00:51
- 24 июля 2023
-
23:48
-
23:17
-
23:06
Партнерский контент