Дронова после 4-го этапа «Тур де Франс» провалилась с 7-го на 22-е место в общем зачёте

Сегодня, 26 июля, завершился четвёртый этап женской престижной многодневной велогонки «Тур де Франс». Спортсменки преодолели 177,1 км из Кагора в Родез. Уверенную победу в гонке одержала нидерландка Яра Кастелийн из команды Fenix-Deceuninck.
Единственная представительница России на «Тур де Франс» Тамара Дронова из команды Israel Premier Tech Roland, выступающая в нейтральном статусе, финишировала 39-й с отставанием почти в три минуты. В генеральной классификации она провалилась на 22-е место с седьмого.
Велошоссе. Женский «Тур де Франс». Четвёртый этап. Кагор — Родез. 177,1 км
1. Яра Кастелийн (Нидерланды, Fenix-Deceuninck) – 4:38.39.
2. Деми Воллеринг (Нидерланды, Team SD Worx – Protime) – отставание 1.11 секунды.
3. Анушка Костер (Нидерланды, Uno-X Pro Cycling Team) +1.12.
4. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar Team) +1.13.
5. Элиза Лонго Боргини (Италия, Lidl – Trek).
6. Катаржина Нивядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) то же отставание…
39. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +3.14.
Общий зачёт после четырёх этапов
1. Лотте Копецки (Бельгия, Team SD Worx – Protime) – 15:47.25.
2. Деми Воллеринг (Нидерланды, Team SD Worx – Protime) + 0.43.
3. Эшли Мулман (ЮАР, AG Insurance – Soudal Quick-Step) + 0.51.
4. Катаржина Нивядома (Польша, Canyon//SRAM Racing).
5. Элиза Лонго Боргини (Италия, Lidl – Trek).
6. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar Team) то же отставание…
22. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +2.52.
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