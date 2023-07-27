Аль-Мусаллам переизбран главой World Aquatics

Официальные лица World Aquatics продлили срок полномочий президента организации Хусейна Аль-Мусаллама на восемь лет, сообщает Associated Press. Это произошло в результате голосования в Фукуоке, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Таким образом, он сможет остаться на своём посту, по крайней мере, до 2031 года. После этого Аль-Мусаллам вновь получит возможность переизбраться, но уже на четыре года.
Также в World Aquatics поддержали план Аль-Муссалама по переносу штаб-квартиры организации в Будапешт. Правительство Венгрии ранее заявило о готовности предоставить организации штаб-квартиру на 15 лет без арендной платы, а также юридическую защиту. В World Aquatics планируют осуществить переезд из Лозанны, где организация базировалась в течение 37 лет, в Будапешт до того, как там пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта в 2027 году.
- 27 июля 2023
-
04:59
-
01:39
-
01:18
-
01:02
-
00:37
-
00:09
- 26 июля 2023
-
22:54
-
22:01
-
21:52
-
18:54
-
18:43
-
17:27
-
14:40
-
14:23
-
12:37
-
11:29
-
00:41
- 25 июля 2023
-
23:41
-
23:06
-
23:00
-
22:31
-
21:40
-
21:25
-
21:01
-
20:18
-
19:42
-
19:16
-
18:56
-
17:57
-
16:41
-
16:12
-
15:28
-
15:08
-
13:45
-
10:50