Аль-Мусаллам переизбран главой World Aquatics

Официальные лица World Aquatics продлили срок полномочий президента организации Хусейна Аль-Мусаллама на восемь лет, сообщает Associated Press. Это произошло в результате голосования в Фукуоке, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Таким образом, он сможет остаться на своём посту, по крайней мере, до 2031 года. После этого Аль-Мусаллам вновь получит возможность переизбраться, но уже на четыре года.

Также в World Aquatics поддержали план Аль-Муссалама по переносу штаб-квартиры организации в Будапешт. Правительство Венгрии ранее заявило о готовности предоставить организации штаб-квартиру на 15 лет без арендной платы, а также юридическую защиту. В World Aquatics планируют осуществить переезд из Лозанны, где организация базировалась в течение 37 лет, в Будапешт до того, как там пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта в 2027 году.