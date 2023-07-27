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Украинский фехтовальщик предоставил медицинскую справку, чтобы не биться с россиянином

Украинский фехтовальщик предоставил медицинскую справку, чтобы не биться с россиянином
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Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не участвовать в поединке с российским спортсменом Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию, сообщает AFP.

Напомним, схватка должна была состояться 26 июля, однако Рейзлин отказался стартовать на турнире.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в личных соревнованиях на чемпионате мира, на которых будут представлены российские и белорусские атлеты.

Мировое первенство по фехтованию проходит с 22 по 30 июля в Милане (Италия). На этом турнире спортсмены зарабатывают очки в мировой рейтинг, который определит, кто будет выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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