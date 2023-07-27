Судьи отклонили протест российской саблистки Смирновой против украинки на ЧМ по фехтованию

Судьи не стали удовлетворять протест, поданный российской саблисткой Анной Смирновой в отношении украинки Ольги Харлан после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане (Италия).
Напомним, схватка завершилась победой украинской спортсменки со счётом 15:7. После поединка Смирнова намеревалась пожать руку Харлан, однако украинка выставила вперёд саблю и не позволила сопернице подойти. Это является нарушением правил Международной федерации фехтования (FIE), согласно которым спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка.
Смирнова подала протест из-за проявления неуважения со стороны Харлан и прождала решения судей на дорожке более 50 минут. В итоге рефери не стали наказывать украинскую спортсменку. Харлан прошла в следующий раунд соревнований, где встретится с Иоанной Илиевой из Болгарии.
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