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Появилось видео отказа украинской саблистки пожать руку россиянке после поединка

Появилось видео отказа украинской саблистки пожать руку россиянке после поединка
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Появилось видео, на котором запечатлено, как украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане (Италия).

Украинская саблистка отказалась пожимать руку россиянке. Видео:

Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После поединка россиянка собиралась подойти к сопернице, однако Харлан выставила саблю вперёд, не подпустив Смирнову к себе. После этого украинская саблистка покинула дорожку. Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE) спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. При нарушении регламента судьи должны наказать провинившегося спортсмена. Смирнова находилась на дорожке около часа в ожидании решения судей.

Напомним, ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в личных соревнованиях на мировом первенстве, на которых будут представлены атлеты из России и Беларуси. Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля.

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