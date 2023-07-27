Украинским фехтовальщикам запретили проявлять солидарность с россиянами

Федерация фехтования Украины запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут выступать фехтовальщики под флагом России и Беларуси. В то же время им разрешили участвовать в турнирах со спортсменами в нейтральном статусе. Однако проявлять солидарность к нейтральным спортсменам украинцам запрещено.
«Президиумом Федерации фехтования Украины было принято решение запретить спортсменам, тренерам, судьям участвовать в соревнованиях, где будут принимать участие под своими флагами российские и белорусские спортсмены. Что касается участия в соревнованиях, где будут участвовать так называемые нейтральные спортсмены, то решение о возможности участия в таких соревнованиях будет оставаться за украинскими спортсменами, тренерами, судьями.
При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами», — написано на официальном сайте Федерации фехтования Украины.
Напомним, недавно произошёл скандал — украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку своей российской коллеге Анне Смирновой после поединка.
Украинская фехтовальщица отказалась пожимать руку россиянке. Видео:
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