Регбийный клуб «Енисей-СТМ» объявил о трансферах трёх южноафриканцев

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» подписал южноафриканских нападающих Мартинуса Йоханнеса Пельцера, Джина Дрости и Жандре Хендрика Леонарда.

24-летний Пельцер пришёл из итальянского «Зебре», играет на позиции свободного форварда. В послужном списке игрока – победы в юниорском и молодёжном Currie Cup 2017 и 2018 с южноафриканским «Лайонс», а также опыт выступления в Суперрегби и Pro14.

Второй новичок красноярцев – Джин Дрости, играющий на позициях замка и фланкера. В карьере 29-летнего регбиста были клубы из ЮАР и Японии, а также участие в Currie Cup и Суперрегби.

«Очень жду своего прибытия в «Енисей-СТМ». Я ещё не был в России, поэтому я рад узнать больше о стране и культуре. Надеюсь поделиться своим регбийным опытом, добавить его в команду и внести свой вклад везде, где смогу. Не терпится встретиться с игроками и руководством и сделать этот сезон незабываемым для красноярцев», — приводит слова Дрости пресс-служба клуба.

Жандре Хендрик Леонард – высокий замок (№4, 5). До перехода в «Енисей-СТМ» он выступал только в клубах из ЮАР: «Леопардс», «Иглз», «Гриквас» и «Пумас». Леонард – участник Curry Cup 2021, 2022 и 2023.

Также команда Александра Первухина объявила о переходе чемпиона России Германа Силенко из пензенского «Локомотива» и о возвращении Рашида Магомедсаидова из «Ростова». Напомним, ранее о завершении карьеры объявил легенда красноярского клуба – Улдис Саулите.