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Украинской фехтовальщице грозит 60 дней дисквалификации за отказ жать руку россиянке

Украинской фехтовальщице грозит 60 дней дисквалификации за отказ жать руку россиянке
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Международная федерация фехтования (FIE) присудила украинской саблистке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию за отказ жать руку российской коллеге после поединка в 1/32 финала. Согласно регламенту FIE за подобное нарушение присуждается дисквалификация на 60 дней. Официально никаких решений по украинке пока объявлено не было, но именно двухмесячное отстранение грозит Ольге Харлан по правилам.

Напомним, встреча 1/32 финала чемпионата мира завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После поединка россиянка собиралась подойти к сопернице, чтобы пожать руку, однако Харлан выставила саблю вперёд, не подпустив Смирнову к себе. После этого украинская саблистка покинула дорожку.

Анна Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке, ведь согласно регламенту FIE спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. Только в этом случае поединок считается завершённым. По регламенту судьи должны наказывать провинившегося спортсмена в такой ситуации, вплоть до дисквалификации.

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