«Шахтёр» поддержал украинскую саблистку, которая не пожала руку россиянке и получила бан

Украинский футбольный клуб «Шахтер» выразил поддержку украинской саблистке Ольге Харлан, которая отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтования, за что была дисквалифицирована из турнира.

«Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования», — написала пресс-служба «Шахтёра».

Напомним, встреча 1/32 финала чемпионата мира завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После поединка россиянка собиралась подойти к сопернице, чтобы пожать руку, однако Харлан выставила саблю вперёд, не подпустив Смирнову к себе. После этого украинская саблистка покинула дорожку.

Анна Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке, ведь согласно регламенту FIE спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. Только в этом случае поединок считается завершённым. По регламенту судьи должны наказывать провинившегося спортсмена в такой ситуации, вплоть до дисквалификации.