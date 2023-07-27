«Чеховские медведи» примут участие в фестивале в Чехове

29 и 30 июля в городском округе Чехов в селе Молоди, пройдет уже традиционный музыкально-исторический фестиваль «Гуляй Город», посвященный 451-летию победы русской армии в Битве при Молодях.

Фестиваль позволит гостям окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории и познакомиться с современными артистами.

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» вновь будет представлен на данном событии и, конечно, гостей фестиваля будет развлекать талисман клуба Миша. Гостей ждут традиционные активности для всей семьи на точке «медведей». Призы и хорошее настроение гарантированы! Найти локацию «мишек» вы сможете в игровой зоне фестиваля.

Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации на сайте.