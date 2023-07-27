Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 27 июля

В четверг, 27 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), был разыгран второй и последний комплект медалей в хайдайвинге, а также состоялось пять финальных заплывов в плавании.

Результаты финалов чемпионата мира по водным видам спорта 27 июля

Хайдайвинг. Мужчины. 27 м

1. Константин Попович (Румыния) – 472,80.

2. Каталин-Петру Преда (Румыния) – 438,45.

3. Гари Хант (Франция) – 426,30

Плавание. Женщины. Баттерфляй. 200 м

1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.04,06.

2. Элизабет Деккерс (Австралия) – 2.05,46.

3. Реган Смит (США) – 2.06,58.

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Кайл Челмерс (Австралия) – 47,15.

2. Джек Алекси (США) – 47,31

3. Максим Груссе (Франция) – 47,42.

Женщины. Спина. 50 м

1. Кейли Маккеоун (Австралия) – 27,08.

2. Реган Смит (США) – 27,11.

3. Лорен Кокс (Великобритания) – 27,20

Мужчины. Комплекс. 200 м

1. Леон Маршан (Франция) – 1.54,82.

2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.55,95.

3. Том Дин (Великобритания) – 1.56,07

Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

1. Австралия – 7.37,50

2. США – 7.41,38

3. Китай – 7.44,40

Также определились финалисты в соревнованиях по водному поло среди мужских команд. За золото сыграют сборные Греции и Венгрии, за бронзу – команды Сербии и Испании.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.