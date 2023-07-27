Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 27 июля

В четверг, 27 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), был разыгран второй и последний комплект медалей в хайдайвинге, а также состоялось пять финальных заплывов в плавании.
Результаты финалов чемпионата мира по водным видам спорта 27 июля
Хайдайвинг. Мужчины. 27 м
1. Константин Попович (Румыния) – 472,80.
2. Каталин-Петру Преда (Румыния) – 438,45.
3. Гари Хант (Франция) – 426,30
Плавание. Женщины. Баттерфляй. 200 м
1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.04,06.
2. Элизабет Деккерс (Австралия) – 2.05,46.
3. Реган Смит (США) – 2.06,58.
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Кайл Челмерс (Австралия) – 47,15.
2. Джек Алекси (США) – 47,31
3. Максим Груссе (Франция) – 47,42.
Женщины. Спина. 50 м
1. Кейли Маккеоун (Австралия) – 27,08.
2. Реган Смит (США) – 27,11.
3. Лорен Кокс (Великобритания) – 27,20
Мужчины. Комплекс. 200 м
1. Леон Маршан (Франция) – 1.54,82.
2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.55,95.
3. Том Дин (Великобритания) – 1.56,07
Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м
1. Австралия – 7.37,50
2. США – 7.41,38
3. Китай – 7.44,40
Также определились финалисты в соревнованиях по водному поло среди мужских команд. За золото сыграют сборные Греции и Венгрии, за бронзу – команды Сербии и Испании.
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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