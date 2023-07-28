Министр спорта Украины не исключил влияния России в дисквалификации Ольги Харлан

Министр молодежи и спорта и президент НОК Украины Вадим Гутцайт высказал мнение о том, что Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан за отказ жать руку Анне Смирновой под влиянием России.
Напомним, в 1/32 финала соревнований Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперёд, преградив сопернице дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.
«Всё может быть, потому что там много людей, работающих в России. Многие люди поддерживают это. Многие люди, в то же время находившиеся в зале. Знаю этих людей, конкретно, кто давил тоже на технический директорат, чтобы они предоставили черную карточку Ольге. Это мое мнение.
Могу ли я вы как-то влиять, оставаясь членом исполкома этой федерации? Я могу влиять. В то же время я сегодня звонил по телефону временному исполняющему обязанности президента FIE, и председателю директората звонил. Всем звонил – к сожалению, никто не брал трубку, никто не отвечал. Могу только написать протест в исполком, но все равно исполком практически весь поддерживает произошедшее, как я уже понял. Есть из Латвии мой коллега, который всегда со мной и против этого выступает. Но, к сожалению, все поддерживают данную ситуацию. Могу только обращаться, просить, писать, но, к сожалению, сегодня такая ситуация», – приводит слова Гутцайта ua.tribuna.com.
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