Ирина Винер — о любимой ученице: во главе угла для меня стоит, конечно, Алина Кабаева

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, почему для неё российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева является любимой ученицей.

«Личный рейтинг учениц? Его не существует, никогда не составляла. Как говорится, вторых много… Во главе же угла для меня стоит, конечно, Алина Кабаева. И не только из-за завоёванных наград.

По совокупности таланта и человеческих качеств. Она улыбалась в любой ситуации, покоряла зал и судей потрясающим настроем. Кроме того, Алина всегда слышала меня и слушала. Уже как-то говорила в интервью: если бы даже скомандовала (абсолютно умозрительно, абстрактно!), мол, прыгни с десятого или двадцатого этажа, так нужно, всё будет хорошо, и Алина шагнула бы вперёд, тут же выполнила бы приказ без тени сомнения. Поскольку, повторяю, безгранично верила мне.

В итоге мы добились профессиональных высот. Блестящая гимнастка, талантливая девочка, сумевшая реализовать потенциал. С её помощью художественная гимнастика вышла на иной уровень.

Алина знала: никогда не сделаю, не посоветую того, что может ей навредить. Так и надо — верить тренеру, надеяться на свои силы и любить гимнастику. Без этого не добиться побед», — приводит слова Винер ТАСС.