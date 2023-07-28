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Ирина Винер прокомментировала своё отстранение от Олимпиад из-за конфликта с FIG

Ирина Винер прокомментировала своё отстранение от Олимпиад из-за конфликта с FIG
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала своё отстранение от Олимпийских игр из-за конфликта с Международной федерацией гимнастики.

«Вы же знаете, чего мне стоила попытка защитить своих детей. В Токио оценку Дины Авериной, от которой зависела судьба золотой медали в многоборье, судейская коллегия не выводила шесть минут, хотя по регламенту должна была уложиться максимум в полторы. Потом даже наш президент упомянул этот эпизод в разговоре с Диной. Все непредвзятые люди понимали: по отношению к российским спортсменкам творится несправедливость. Об этом я и сказала публично. Думаю, имею право на собственное мнение после выигрыша 51 медали Олимпийских игр и 416 медалей чемпионатов мира и Европы.

В итоге же Международная федерация гимнастики дисквалифицировала меня и сделала это так хитро, что буду вынуждена пропустить не только ближайшую Олимпиаду в Париже, но и следующую, которая состоится ещё через четыре года — в 2028-м. Наказали меня тем, что не смогу выводить команду России, не получу аккредитацию. Вот такая теперь свобода слова и демократия для человека, подготовившего к пяти Олимпиадам команду, которая не знала ни единого проигрыша. Как вам вариант?

Надо уметь обращать зло в добро, а плохое в хорошее. Моя сила в том, что всегда говорю правду. Делать это легко, но, оказывается, нравится далеко не всем. Ничего страшного. Переживу», — приводит ТАСС слова Винер.

В марте 2023 года Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях на два года. При этом срок отстранения начнётся тогда, когда российских спортсменов допустят на турниры, если это случится в ближайшие пять лет. В противном случае срок отстранения Винер от работы будет пересмотрен.

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