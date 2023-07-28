Климент Колесников стал победителем в плавании на 50 м на спине на Кубке России — 2023

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы Климент Колесников завоевал золото в плавании на 50 м на спине на Кубке России – 2023 в Казани.

Время российского чемпиона составило 23,68 секунды. Серебро завоевал Павел Самусенко (24,34), бронзовая награда – у Мирона Лифинцева (24,56).

Напомним, вчера, 27 июля, Климент Колесников установил рекорд мира на дистанции 50 метров на спине в полуфинальном заплыве Кубка России — 2023 с результатом 23,55 секунды. Прежний рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу (23,71) и был установлен в апреле 2022 на соревнованиях в Гринсборо (США).

Ранее в Казани Колесников завоевал золото на дистанции 100 метров на спине с более высоким результатом, чем у чемпиона мира — 2023, американца Райана Мёрфи.