Носов — о предоставлении Харлан квоты на ОИ-2024: мерзкий и низкий поступок от Баха

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы по дзюдо Дмитрий Носов поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить олимпийскую квоту украинской саблистке Ольге Харлан после дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию.
Напомним, Харлан была дисквалифицирована с турнира за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства. Это лишило украинскую саблистку возможности набрать рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду 2024 года.
«Это очередная «уникальная» ситуация вокруг Олимпийских игр. Я такого ещё не встречал. Она не красит Олимпийские игры. Пока российских и белорусских спортсменов, которые не нарушали никакие международные спортивные правила, отстраняют и всячески притесняют только потому, что они граждане России и Беларуси, другим дают привилегии, которые они не заслужили. Мерзкий и низкий поступок от Томаса Баха, который обнажает его сущность и обнажает сущность олимпийского движения», — приводит слова Носова «Матч ТВ».
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