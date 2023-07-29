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Глава World Aquatics заявил, что изоляция России мешает установлению мира в Европе

Глава World Aquatics заявил, что изоляция России мешает установлению мира в Европе
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Президент Международной федерации плавания (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам выразил мнение, что изоляция российских и белорусских спортсменов от международных соревнований не способствует установлению мира в Европе.

«С самого начала мы приняли решение пускать россиян и белорусов только по приглашениям. Мы должны быть уверены в целостности соревнований и безопасности атлетов России, Беларуси и других стран, когда они приезжают. Пока мы не видим никаких улучшений по этим двум направлениям.

Другой важный фактор – если мы продолжим держать спортсмены из России и Беларуси в изоляции, это будет нехорошо для нас, World Aquatics. И для них тоже. И, возможно, если они будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится в сторону мира.

Для нас важно изучить мнение тренеров и спортсменов со всего мира перед принятием решения (о возвращении россиян и белорусов). Мы проводим опрос всех атлетов. Основываясь на мнении других заинтересованных сторон, мы примем справедливое решение о том, делать приглашения или не делать», — приводит слова Аль-Мусаллама Yonhap.

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