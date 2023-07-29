Саблистка Харлан помогла сборной Украины выйти в 1/8 финала командного турнира на ЧМ-2023

Женская сборная Украины вышла в 1/8 финала командного турнира на чемпионате мира – 2023 по фехтованию, который проходит в Милане (Италия). В составе команды выступила скандально известная саблистка Ольга Харлан.

В 1/16 финала украинки со счётом 45:27 обыграли представительниц Узбекистана. В следующем раунде они проведут поединок с итальянками.

Ранее, в 1/32 финала личного турнира, Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В фехтовании бой должен обязательно завершиться рукопожатием. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ пожать руку сопернице и снята со следующего поединка. Позднее, после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию Харлан, она сможет выступить на оставшихся стартах.