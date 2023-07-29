Саблистка Харлан помогла сборной Украины выйти в 1/8 финала командного турнира на ЧМ-2023

Женская сборная Украины вышла в 1/8 финала командного турнира на чемпионате мира – 2023 по фехтованию, который проходит в Милане (Италия). В составе команды выступила скандально известная саблистка Ольга Харлан.
В 1/16 финала украинки со счётом 45:27 обыграли представительниц Узбекистана. В следующем раунде они проведут поединок с итальянками.
Ранее, в 1/32 финала личного турнира, Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В фехтовании бой должен обязательно завершиться рукопожатием. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ пожать руку сопернице и снята со следующего поединка. Позднее, после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию Харлан, она сможет выступить на оставшихся стартах.
- 29 июля 2023
-
11:10
-
10:42
-
10:36
-
09:54
-
09:51
-
05:05
-
00:43
-
00:05
- 28 июля 2023
-
23:17
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:32
-
22:01
-
21:25
-
20:40
-
20:16
-
19:52
-
19:20
-
18:50
-
18:50
-
18:34
-
18:24
-
18:11
-
17:57
-
16:54
-
16:38
-
16:23
-
15:08
-
14:38
-
14:32
-
13:59
-
13:48
-
13:31
-
11:15