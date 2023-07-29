Фото: украинка Харлан отбила пять итальянской саблистке после схватки

Олимпийская чемпионка 2008 года в командном турнире, украинская саблистка Ольга Харлан отбила пять сопернице по 1/8 финала командных соревнований на чемпионате мира – 2023 по фехтованию, выиграв у неё поединок. Таким же образом ведут себя её товарищи по сборной.
Напомним, в 1/8 финала украинки встречаются с хозяйками соревнований, командой Италии, и после двух поединков ведут со счётом 10:7. Харлан выиграла свой поединок со счётом 5:3.
Изначально Харлан была дисквалифицирована с ЧМ из-за скандальной ситуации в матче личного турнира с россиянкой Анной Смирновой – украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию. Также в FIE из-за данного инцидента решили заменить рукопожатия между спортсменами по окончании поединка приветствием на расстоянии.
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