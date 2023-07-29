Украина настаивает на полной отмене дисквалификации Харлан после скандала со Смирновой

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что организация будет настаивать на полной отмене дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

«Эта дисквалификация в первую очередь влияет на репутацию самой Международной федерации фехтования. Это они будут жить с отголосками того, что сделали. Мы видели, какая огласка была на Украине и в мире. Их, мягко говоря, никто не понял в этом решении. Во-первых, возможно, они отменят эту чёрную карточку. Если нет, то мы будем продолжать настаивать на её полной отмене. Хотя это будет больше политический шаг, чтобы они признали, что были неправы, когда принимали такое решение», — приводит слова Ильяшева «Суспiльне Спорт».

Напомним, Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала личного турнира мирового первенства. В итоге украинка была дисквалифицирована и снята со следующего поединка. Позднее, после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию Харлан, которая может выступать на оставшихся стартах.