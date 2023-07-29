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Сборная Украины с Ольгой Харлан вышла в 1/4 финала командного турнира на ЧМ-2023

Сборная Украины с Ольгой Харлан вышла в 1/4 финала командного турнира на ЧМ-2023
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Женская сборная Украины вышла в 1/4 финала командного турнира на чемпионате мира – 2023 по фехтованию, который проходит в Милане (Италия). В составе команды выступила ставшая в последние дни скандально известной саблистка Ольга Харлан.

В 1/8 финала украинки одолели хозяек соревнований, представительниц сборной Италии со счётом 45:33. Харлан по ходу встречи одержала две победы, а также свела один поединок вничью.

За выход в полуфинал престижных соревнований украинки сразятся со сборной США.

Изначально Харлан была дисквалифицирована с ЧМ из-за скандальной ситуации в матче личного турнира с россиянкой Анной Смирновой – украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию. Также в FIE из-за данного инцидента решили заменить рукопожатия между спортсменами по окончании поединка приветствием на расстоянии.

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