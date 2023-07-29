«Продуманное хамство». Олимпийская чемпионка Горохова — о поведении украинки Харлан

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова высказалась об отказе украинской саблистки Ольги Харлан пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане (Италия).

«Со стороны украинской спортсменки было продуманное хамство. Решение остановить движение соперницы саблей не могло возникнуть мгновенно, наверняка всё это было продумано заранее. Но спорт есть спорт. Пусть она дома переносит своё состояние на окружающих, на дорожке этого делать не надо. Тем более что наших основных фехтовальщиц на чемпионат мира не допустили, туда мы приехали не первым составом. Наша девушка вообще из юношеской сборной, она впервые участвует в такого рода соревнованиях», — приводит слова Гороховой ТАСС.

Напомним, Харлан была дисквалифицирована за нарушение регламента соревнований, однако позже наказание спортсменки было отменено. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что готовы выделить для Харлан дополнительную квоту на Олимпийские игры 2024 года, если она не сможет отобраться туда через квалификацию.