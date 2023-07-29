Рута Мейлютите в полуфинале ЧМ повторила мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом

Олимпийская чемпионка 2012 года, двукратная чемпионка мира, литовская пловчиха Рута Мейлютите стала победительницей полуфинального заплыва на 50 метров брассом на чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта с мировым рекордом. Соревнования проходят в Фукуоке (Япония).

Спортсменка преодолела дистанцию за 29,3 секунды, тем самым повторив мировой рекорд итальянки Бенедетты Пилато, который был установлен на чемпионате Европы — 2021 в Будапеште (Венгрия).

Мейлютите — двукратная чемпионка мира на дистанции 100 метров и 50 метров брассом, двукратная чемпионка мира на короткой воде, многократная чемпионка Европы. Также ей принадлежит рекорд мира на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне. Рута — единственная обладательница медали Олимпийских игр в плавании в истории Литвы.