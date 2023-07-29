В Красноярском крае на тренера по гимнастике завели дело за грубое обращение с ребёнком

В Енисейске тренера по художественной гимнастике обвинили в применении физической силы к пятилетнему ребёнку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Заявление поступило от матери девочки. Сообщается, что после двух тренировок девочка устала и подошла к тренеру, чтобы рассказать о своём состоянии. 41-летняя женщина оттолкнула ребёнка и заставила продолжить занятие. Позже девочка сообщила о случившемся маме, которая позже увидела произошедший инцидент на записях с камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками полиции была проведена проверка по факту произошедшего. Участковым, уполномоченным в отношении нарушительницы, составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Материал проверки будет направлен в Енисейский районный суд для принятия решения по существу», — говорится в заявлении.