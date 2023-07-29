Васильев — о квоте на ОИ для Харлан: когда отсутствуют правила, начинается хаос

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о решении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха предоставить олимпийскую квоту украинской саблистке Ольге Харлан вне зависимости от результатов отбора спортсменки на Игры-2024.

Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, выступающей в нейтральном статусе. Однако уже на следующий день МОК предоставил Харлан олимпийскую квоту, а международная федерация фехтования разрешила украинке выступить в командном турнире чемпионата мира. Более того, правила завершения поединка в фехтовании были изменены так, чтобы украинцам не пришлось прикасаться к россиянам.

«Это всё печально. Если Пьер де Кубертен вошёл в историю как создатель новой версии олимпийского движения, то Томас Бах войдёт в историю как человек, который разрушил олимпийское движение такими либеральными, непродуманными и ангажированными решениями. Это однозначно не закончится ничем хорошим, всё будет только хуже. Пойдёт волна исключений из правил, все будут требовать к себе исключительного отношения. Когда отсутствуют правила, начинается хаос.

Томас Бах разделил спортсменов на правильных и неправильных. Он полностью разрушает все устои, которые создавались десятилетиями, и ему вторят международные федерации. То, что они несамостоятельные, это очевидный факт. Эту цепную реакцию навряд ли уже можно остановить. Нам рассчитывать на международное олимпийское движение больше не стоит», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».