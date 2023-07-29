Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов планирует завершить карьеру в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию 26-летний Евгений Рылов заявил, что планирует завершить карьеру после сезона-2023/2024. При этом решение спортсмена не зависит от допуска россиян на Олимпийские игры – 2024, Рылов уверен, что ему в Париже выступить не разрешат.
«Я в любом случае планировал, что следующий год последний (в спортивной карьере). И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним.
Я уже просто не поеду (на Олимпиаду). Думаю, меня не захотят допускать туда по большей степени», — приводит слова Рылова «РИА Новости Спорт».
В апреле 2022 года за участие в митинге-концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в «Лужниках» Рылов на 9 месяцев был отстранён от участия во всех соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания.
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