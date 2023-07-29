Колобков раскритиковал отмену FIE обязательного рукопожатия фехтовальщиков

Бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков раскритиковал решение Международной федерации фехтования (FIE) об отмене обязательного рукопожатия спортсменов после матчей. Изменение было вызвано конфликтом из-за отсутствия рукопожатия между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане (Италия).

«Мне стыдно за Международную федерацию фехтования, она всему миру показала свою слабость, не сумев ответить на вызовы, с которыми столкнулась. Оснований менять правила не было никаких, у нашего вида спорта есть традиции, и рукопожатие считается необходимым элементом окончания фехтовального поединка.

К сожалению, решения принимаются в угоду сиюминутным интересам, что может привести к нехорошим последствиям для всего спорта и фехтования в частности. Оказалось, что правила можно менять постфактум, что можно не пожимать руку сопернику. Это не красит ни федерацию, ни отдельных спортсменов, которые привносят в спорт элементы политики. Если ты не хочешь соблюдать правила, то не выходи и не соревнуйся, а участвуй в первенстве водокачки», — цитирует Колобкова ТАСС.