Александр Власов стал третьим в велогонке «Классика Сан Себастьяна»

Российский гонщик Александр Власов из команды BORA—hansgrohe занял третье место на ежегодной классической однодневной велогонке «Классика Сан Себастьяна», которая проходит в окрестностях одноимённого города с 1981 года.

Победу в гонке одержал бельгиец Ремко Эвенепул из команды Soudal—Quick Step, второе место занял испанец Пельо Бильбао (Bahrain—Victorious).

Эвенепул в третий раз выиграл «Классику Сан Себастьяна» (второй год подряд), для Власова это первый подиум в гонке.

Велошоссе. «Классика Сан Себастьяна». 230,3 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal—Quick Step) – 5:30.59.

2. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain—Victorious) – то же время.

3. Александр Власов (Россия, BORA—hansgrohe) – отставание 0.28.