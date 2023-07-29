Александр Власов стал третьим в велогонке «Классика Сан Себастьяна»
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Российский гонщик Александр Власов из команды BORA—hansgrohe занял третье место на ежегодной классической однодневной велогонке «Классика Сан Себастьяна», которая проходит в окрестностях одноимённого города с 1981 года.
Победу в гонке одержал бельгиец Ремко Эвенепул из команды Soudal—Quick Step, второе место занял испанец Пельо Бильбао (Bahrain—Victorious).
Эвенепул в третий раз выиграл «Классику Сан Себастьяна» (второй год подряд), для Власова это первый подиум в гонке.
Велошоссе. «Классика Сан Себастьяна». 230,3 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal—Quick Step) – 5:30.59.
2. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain—Victorious) – то же время.
3. Александр Власов (Россия, BORA—hansgrohe) – отставание 0.28.
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