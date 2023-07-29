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Воллеринг выиграла 7-й этап и вышла в лидеры женской «Тур де Франс», Дронова — 22-я

Предпоследний, седьмой этап женской веломногодневки «Тур де Франс» внёс существенные изменения в рейтинг общего зачёта. Горный этап выиграла представительница Нидерландов Деми Воллеринг, она же и возглавила гонку, отыграв сразу шесть позиций.

Единственная представительница России Тамара Дронова финишировала 31-й, отстав почти на 15 минут, в общем зачёте она опустилась на 22-е место.

Велошоссе. Женский «Тур де Франс». Седьмой этап. Ланмезан – Коль дю Турмале, 89,8 км

1. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx — Protime) – 2:52.43.

2. Катажина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) – отставание 1.58.

3. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) +2.34…

31. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +14.48.

Общий зачёт после семи этапов

1. Деми Воллеринг (Нидерланды, SD Worx — Protime) – 24:48.10.

2. Катажина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) – отставание 1.50.

3. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды, Movistar) +2.28…

22. Тамара Дронова (Россия, Israel Premier Tech Roland) +16.47