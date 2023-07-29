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Иранская шахматистка, выступившая без хиджаба, получила гражданство Испании

Иранская шахматистка, выступившая без хиджаба, получила гражданство Испании
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Иранская шахматистка, международный гроссмейстер Сара Хадем, которая в декабре 2022 года выступила на чемпионате мира ФИДЕ по рапиду и блицу без хиджаба, чем нарушила правила Ирана в области регулирования женского дресс-кода, сменила спортивное гражданство. На сайте ФИДЕ указано, что спортсменка теперь представляет Испанию.

26-летняя Сара Хадем после нарушения иранских правил ношения хиджаба на турнире в Казахстане отказалась возвращаться в страну. Сразу после окончания соревнований шахматистка вместе с семьёй уехала в Испанию.

Сара Хадем дебютирует на турнирах в качестве представительницы Испании на Кубке мира по шахматам в Баку (Азербайджан), который пройдёт с 29 июля по 22 августа 2023 года.

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