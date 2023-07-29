Член правления FIS — о скандале с Харлан: решение МОК допустить россиян приводит к хаосу

Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) норвежец Эрик Рёсте высказался о скандале на чемпионате мира по фехтованию.

Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от обязательного рукопожатия после поединка с россиянкой Анной Смирновой, выступающей в нейтральном статусе. Согласно регламенту Харлан дисквалифицировали. Однако уже на следующий день украинке разрешили выступить за национальную команду и предоставили олимпийскую лицензию.

«Уже говорил это раньше и ещё раз повторю: решение МОК рекомендовать международным федерациям вернуть так называемых нейтральных российских спортсменов на международные соревнования приводит к огромному хаосу.

Только в тот день, когда будет прекращена военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), русским можно снова разрешить присоединиться к международному сообществу. Мы видим, что решение МОК создаёт большой хаос, подобный тому, что мы пережили, когда украинская спортсменка была дисквалифицирована.

Некоторые международные федерации следуют рекомендациям, другие нет. И если следовать, то кто и как решает, кто не входит в состав силовых структур и, наконец, кто и как решает, кто не поддержал СВО?» — приводит слова Рёсте NRK.