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Украинская федерация фехтования потребовала лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

Украинская федерация фехтования потребовала лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса
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Украинская федерация фехтования направила в Международную федерацию фехтования (FIE) обращение, в котором потребовала лишить российскую саблистку Анну Смирнову нейтрального статуса. Поводом названа поддержка российской армии, которую спортсменка демонстрирует в социальных сетях.

«Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу и немедленно отстранить её от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

В своих личных аккаунтах спортсменка демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии», — говорится в сообщении украинской федерации в социальных сетях.

Напомним, ранее Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан с чемпионата мира из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после завершения их поединка на турнире. Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил украинской саблистке лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

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