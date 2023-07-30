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«Убеждена, что Ледеки не человек!» Стаббс — о рекорде пловчихи по числу золотых медалей ЧМ

«Убеждена, что Ледеки не человек!» Стаббс — о рекорде пловчихи по числу золотых медалей ЧМ
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, сейчас работающая комментатором австралийка Ренне Стаббс отреагировала на рекорд американской пловчихи Кэти Ледеки.

Напомним, накануне Ледеки стала первой в соревнованиях на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония). Эта золотая медаль стала 16-й для американки в индивидуальных соревнованиях на мировых первенствах. Таким образом, Ледеки обошла своего соотечественника Майкла Фелпса, на счету которого 15 личных золотых наград.

«Я убеждена, что Кэти Ледеки не человек! Вау! Вот это плавание. Больше золотых медалей чемпионатов мира, чем у любого другого пловца в истории! Поздравляю», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

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