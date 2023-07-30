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Владимир Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием

Владимир Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием
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Президент России Владимир Путин поздравил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер с днём рождения. Сегодня, 30 июля, советскому и российскому тренеру исполняется 75 лет.

«Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю вас с юбилейным днём рождения. С вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх. И конечно, отмечу ваш огромный личный вклад в популяризацию спорта и физической культуры в нашей стране, в продвижение ценностей активного, здорового образа жизни. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.

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