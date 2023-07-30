Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Ирину Винер с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер с днём рождения. Сегодня, 30 июля, Винер исполняется 75 лет.
«Вы вписали множество страниц в историю мирового спорта, внесли большой вклад в развитие художественной гимнастики в нашей стране. Благодаря вашему уникальному таланту один из самых красивых видов спорта завоевал огромную популярность. Вы зажгли немало ярких звезд, воспитали рекордное число олимпийских чемпионок, победителей и призёров престижных международных соревнований.
Сегодня наряду с активной работой во Всероссийской федерации художественной гимнастики вы отдаёте много сил и энергии Международной академии спорта, воспитываете новое поколение спортсменов. Уверен, что с таким наставником они обязательно добьются успехов, станут гордостью российской художественной гимнастики. Желаю вам удачи во всём, здоровья и благополучия», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.
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