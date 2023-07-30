Сборная Украины проиграла матч за бронзу командного турнира на ЧМ-2023 по фехтованию

Женская сборная Украины не сумела завоевать бронзу командного турнира на чемпионате мира – 2023 по фехтованию, который проходит в Милане (Италия).

В матче за третье место украинки со счётом 32:45 проиграли спортсменкам из Южной Кореи. Данный результат женской команды саблисток стал лучшим для сборной Украины на ЧМ-2023.

В составе команды выступила ставшая в последние дни скандально известной саблистка Ольга Харлан. Напомним, изначально Харлан была дисквалифицирована с ЧМ из-за скандальной ситуации в матче личного турнира с россиянкой Анной Смирновой – украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию.