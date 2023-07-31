Харлан отреагировала на поражение сборной Украины в матче за бронзу командного ЧМ-2023

Украинская фехтовальщика Ольга Харлан прокомментировала поражение сборной Украины в матче за бронзу командного чемпионата мира со сборной Южной Кореи (32:45).
«Это слёзы счастья, потому что удалось преодолеть это всё. Выйти на дорожку и сказать, что мы можем это сделать. Можем верить в успех, когда уже надежды нет. Можем двигаться дальше. Можем сражаться. Я благодарна всей команде, которая прошла этот путь со мной. Сегодня мы были очень близки к медали. Но мы её возьмём. Я обещаю», — написала Харлан в своей социальной сети.
Напомним, изначально Харлан была дисквалифицирована с ЧМ из-за скандальной ситуации в матче личного турнира с россиянкой Анной Смирновой – украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако после волны критики Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию.
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