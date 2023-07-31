Глава ВФП — о международных соревнованиях: не можем делать акцент на «вдруг допустят»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о планах по организации соревнований в следующем сезоне.
«На сегодняшний день всем понятно, что нужно сохранять мотивацию спортсменов и придумывать для этого что-то новое. По призовым — не хочу сказать, что мы закрыли совсем те горизонты, которые возникают при победе на чемпионате мира и рекордах мира, но суммы вполне сопоставимы.
Что касается мест проведения соревнований — понятно, что в Казани организация мероприятий уже налажена на хорошем уровне, но мы стараемся расширять географию. Это важно для спортсменов и с психологической точки зрения, чтобы все эти старты не переходили в режим обыденного, привычного, чего-то такого, что не вызывает у них никаких эмоций.
Поездка в Южно-Сахалинск, например, безусловно даёт новые впечатления, пусть и не было времени увидеть так много, как хотелось бы, но всё же была культурная программа, пусть короткая, посоревновались в новом бассейне. Сейчас на Сахалине строится ещё один бассейн. И в регионе заинтересованы в проведении крупных соревнований, в том числе международных. Пока обсуждается возможность проведения матчевой встречи с китайцами на нашей территории. Сложно говорить о том, в какие сроки получится реализовать эти планы, особенно если учесть, что у нас в календаре на следующий год появятся Всемирные игры дружбы и Игры БРИКС.
Сезон свёрстан без учёта международных соревнований? Моё убеждение, что мы не можем делать акцент на «вдруг». Мы должны проработать вопрос с календарём и организацией соревнований так, чтобы, если это «вдруг» не возникнет, у нас был насыщенный сезон, который никто у наших спортсменов не отнимет. Вот это «может быть» в планировании подготовки спортсменов — просто убивает. Поэтому мы готовимся спроектировать сезон так, чтобы был полноценный цикл в любом случае. У нас есть чемпионат России в апреле. Его можно по-прежнему рассматривать как отбор на Олимпиаду», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».
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