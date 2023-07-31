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Глава ВФП: на президиуме не обсуждалось участие россиян в Азиатских играх

Глава ВФП: на президиуме не обсуждалось участие россиян в Азиатских играх
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ответил на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на Азиатские игры.

«На президиуме не обсуждалось участие российских спортсменов в Азиатских играх. У нас просто нет вводных. Комиссия на бюро World Aquatics не выступила, доклад будет до конца года.

Какой будет реакция федерации, если спортсменов допустят в нейтральном статусе? Для начала надо увидеть критерии допуска. У некоторых международных федераций они уже есть, у нашей — нет.

Спекулировать на эту тему я не готов. В любом случае каждый вправе принимать решения по своему будущему и должен осознавать ответственность по принятию таких решений», — сказал Сальников в интервью «Матч ТВ».

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