«Наши спортсмены нуждаются в юридическом сопровождении». Чен — о ЧМ по фехтованию

Российская легкоатлетка, чемпионка мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно украинской саблистки Ольги Харлан.

«Мы никаких иллюзий не питаем. Наши спортсмены нуждаются в юридическом сопровождении. Необходимо подавать протесты и иски во все возможные инстанции.

Харлан не имела права поднимать саблю выше пола, когда не идёт соревнование. Потому что это открытая угроза.

В нашей федерации должны были понимать, что будут провокации. Пройдёт время, и всё встанет на свои места. И эти факты, которые зафиксированы юридически и визуально, будут против них.

Украинские спортсмены привыкают к полнейшей безнаказанности. Они могут делать всё что хотят. Когда всё прекратится, для них это станет большой проблемой.

А Томас Бах своим письмом полностью расписался в своём полном бессилии. Тем более это его вид спорта. Он знает, что украинка совершила преступление», — приводит слова Чен «Матч ТВ».