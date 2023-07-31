«Наши спортсмены нуждаются в юридическом сопровождении». Чен — о ЧМ по фехтованию

Российская легкоатлетка, чемпионка мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно украинской саблистки Ольги Харлан.
«Мы никаких иллюзий не питаем. Наши спортсмены нуждаются в юридическом сопровождении. Необходимо подавать протесты и иски во все возможные инстанции.
Харлан не имела права поднимать саблю выше пола, когда не идёт соревнование. Потому что это открытая угроза.
В нашей федерации должны были понимать, что будут провокации. Пройдёт время, и всё встанет на свои места. И эти факты, которые зафиксированы юридически и визуально, будут против них.
Украинские спортсмены привыкают к полнейшей безнаказанности. Они могут делать всё что хотят. Когда всё прекратится, для них это станет большой проблемой.
А Томас Бах своим письмом полностью расписался в своём полном бессилии. Тем более это его вид спорта. Он знает, что украинка совершила преступление», — приводит слова Чен «Матч ТВ».
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