Олимпийская чемпионка Татарева: хотела закончить, но Винер сказала, что я нужна стране

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Татарева рассказала, как готовилась к Олимпиаде 2021 года, на которой она выиграла серебряную медаль. Незадолго до соревнований из жизни ушёл её брат, а у матери диагностировали онкологическое заболевание.

«Ситуация произошла практически перед стартом, перед тем, как мне нужно было себя показать, зарекомендовать, доказать, что я могу быть в первом составе и защищать честь страны. К сожалению, последовал удар за ударом, были действительно тяжёлые ситуации. Я их преодолевала, но, скажу честно, хотелось опустить руки, всё бросить. Даже говорила, что я заканчиваю.

Но всё-таки, наверное, спортивная злость, прежде всего, на саму себя заставила меня подняться и двигаться дальше. И, конечно, слова родных и Ирины Александровны. Она сказала: «Настенька, ты нужна мне, ты нужна команде, ты нужна стране. Поэтому начинай тренироваться, и всё будет хорошо», — приводит слова Татаревой «Газета.Ru».

Татарева также отметила, что ситуация со здоровьем её мамы сложилась благополучно.