Олимпийская чемпионка Татарева: у нас есть возможности проводить соревнования на уровне ОИ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Конечно, очень обидно, жалко и грустно, что так несправедливо поступают со спортсменами, которые ни в чём не виноваты, а спорт всегда был вне политики. Сейчас мы убедились в обратном.

Но считаю, что у нас теперь есть новые возможности проводить соревнования на уровне Олимпийских игр в нашей стране.

У нас растут новые таланты, юные дарования, которые между собой соревнуются, выступают. Проходят серьёзные, крупные соревнования с дружественными странами, которые принимают вызов и приезжают к нам. Везде, какой бы печальной и обидной ситуация ни была, нужно искать плюсы. Считаю, что в художественной гимнастике это у нас получается. Мы придумываем свои правила — невероятные, крутые, которые вне досягаемости. Мы только развиваемся, двигаемся, и мотивация у нас не теряется, её становится всё больше», — приводит слова Татаревой «Газета.Ru».