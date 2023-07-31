Ольга Харлан призвала международные федерации отменить послематчевые рукопожатия

Украинская саблистка Ольга Харлан призвала международные федерации, которые допускают на соревнования российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, отменить обязательные рукопожатия украинцев с нейтральными атлетами.

В 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой, но была дисквалифицирована за отказ от рукопожатия с соперницей. В дальнейшем Харлан разрешили выступить в командном турнире и изменили правила окончания поединков на чемпионате мира.

«Это 100% прецедент, что случилось со мной, с моей федерацией и нашей страной, со спортсменами. Сейчас я на месте наших национальных федераций, особенно в контактных видах спорта, более тщательно давила бы на международные федерации, которые допускают нейтральных спортсменов, как эта спортсменка. И она не одна такая.

Надо, чтобы они давили, примером тенниса, примером фехтования — это возможно. Поэтому изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании. Потому что оно должно меняться, украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским — это факт. Поэтому, как я сказала, должны меняться правила, потому что меняется мир», — приводит слова Харлан ua.tribuna.com.