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Александра Горячкина сохранила третье место в женском рейтинге ФИДЕ

Александра Горячкина сохранила третье место в женском рейтинге ФИДЕ
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Россиянка Александра Горячкина занимает третье место в женском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), обновлённая версия которого опубликована на сайте организации. В активе Горячкиной 2557 очков.

Возглавляет женский рейтинг ФИДЕ китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2628 очков. На второй позиции с 2568 очками располагается её соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, которая в июле защитила титул чемпионки мира. В матче за шахматную корону она победила ещё одну китаянку Лэй Тинцзе, которая в обновлённом рейтинге переместилась с четвёртого места на шестое (2550).

На пятую строчку поднялась представительница России Екатерина Лагно (2552). Ещё одна россиянка Полина Шувалова (2496) располагается на 14-й позиции, а Валентина Гунина (2457) — на 23-й.

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